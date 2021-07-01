Июнь в Киеве побил 10 температурных рекордов

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +21,3° С, что на 1,8° С выше климатической нормы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Метеорологи подвели итоги первого летнего месяца в столице. С 23 по 26 июня были побиты 10 температурных рекордов. Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0° С.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +7,4° С, а жарче всего - 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5° С.

Осадков в июне на проспекте Науки 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.

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