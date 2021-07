В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты

В ЕС с 1 июля официально начали действовать цифровые сертификаты COVID, которые должны упростить поездки в Европе.

Сертификат содержит информацию о прививках, или наличии иммунитета вследствие перенесенной болезни, либо отрицательный тест на коронавирус. Совместная система ЕС позволяет сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделки. Документ может быть бумажным или в цифровом виде и обязательно содержать QR-код.

Система разработана также для применения в странах, которые являются членами Шенгенской зоны, но не являются членами ЕС - Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, отныне граждане стран ЕС уже могут получить свой документ и большинство стран-участниц сети технически готовы проверять через систему сертификат минимум одного типа (или о вакцинации, или о перенесенной болезни, или о негативном тесте).

"С запуском цифрового ковид-сертификата граждане получают ключевой инструмент для того, чтобы в ЕС могло восстановиться свободное передвижение и чтобы при этом общественное здоровье оставалось в приоритете", - прокомментировала еврокомиссар Стелла Кириакидес.

