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В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты

Четверг, 1 июля 2021, 12:53
В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты
Фото с Twitter ЕП

В ЕС с 1 июля официально начали действовать цифровые сертификаты COVID, которые должны упростить поездки в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сертификат содержит информацию о прививках, или наличии иммунитета вследствие перенесенной болезни, либо отрицательный тест на коронавирус. Совместная система ЕС позволяет сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделки. Документ может быть бумажным или в цифровом виде и обязательно содержать QR-код.

Система разработана также для применения в странах, которые являются членами Шенгенской зоны, но не являются членами ЕС - Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, отныне граждане стран ЕС уже могут получить свой документ и большинство стран-участниц сети технически готовы проверять через систему сертификат минимум одного типа (или о вакцинации, или о перенесенной болезни, или о негативном тесте).

"С запуском цифрового ковид-сертификата граждане получают ключевой инструмент для того, чтобы в ЕС могло восстановиться свободное передвижение и чтобы при этом общественное здоровье оставалось в приоритете", - прокомментировала еврокомиссар Стелла Кириакидес.

Напомним, 14 июня Совет ЕС отменил ограничения на путешествия в рамках блока для владельцев цифровых сертификатов. Ограничения для других путешествующих должны базироваться на том, насколько страна, из которой они приезжают, взяла под контроль распространение COVID-19.

Страны-члены должны будут признавать сертификат о прививках всеми вакцинами, утвержденными в ЕС, но по собственному решению могут признавать и другие. Также страны по собственному решению могут признавать сертификат действительным уже после прививки первой дозой вакцины.

Система должна быть готова к 1 июля, но некоторые страны запустили сертификаты раньше.

Государства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, где происходит всплеск заболевания.

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Темы: вакцинациякоронавирустуризм
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