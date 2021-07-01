На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками

В Киеве на проспекте победы, под путепроводом возле метро "Берестейская", фура, загруженная газоблоками, врезалась в конструкцию моста и перевернулась. Движение транспорта ограничено.

Источник: департамент муниципальной безопасности КГГА, "Киев оперативный" в Facebook

Детали: ДТП произошло в четверг. По данным "Киева оперативного", у водителя грузовика на ходу лопнуло колесо, от чего его отбросило в легковой автомобиль и конструкцию путепровода.

Как сообщает КГГА, во время аварии пострадали и были госпитализированы "с незначительными травмами" два человека. Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.

Сначала движение было перекрыто, но затем частично восстановлено по двум полосам.

На месте работают пожарные, спасатели и другие службы города.