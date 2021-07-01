В Верховной Раде против COVID вакцинировали более 800 человек

По состоянию на 1 июля в Верховной Раде вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, сотрудников Аппарата ВР и работников учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата ВР.

Источник: ответ Аппарата ВР на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По имеющейся в Аппарате Верховной Рады информации, из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек".

Детали: "Украинская правда" просила уточнить, какое количество народных депутатов сейчас вакцинировались против коронавируса (и по возможности указать их фамилии), а также сообщить, вакцинировали ли против коронавируса работников Аппарата.

Но на эти вопросы ответа не предоставили.

В ВР напомнили, что по закону "пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья".

Что было раньше: В июне стало известно, что народных депутатов в Верховной Раде вакцинируют от коронавируса COVID-19 вакциной от Pfizer.

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