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В Верховной Раде против COVID вакцинировали более 800 человек

Четверг, 1 июля 2021, 13:28
В Верховной Раде против COVID вакцинировали более 800 человек
Фото КГГА

По состоянию на 1 июля в Верховной Раде вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, сотрудников Аппарата ВР и работников учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата ВР.

Источник: ответ Аппарата ВР на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По имеющейся в Аппарате Верховной Рады информации, из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек".

Детали: "Украинская правда" просила уточнить, какое количество народных депутатов сейчас вакцинировались против коронавируса (и по возможности указать их фамилии), а также сообщить, вакцинировали ли против коронавируса работников Аппарата.

Но на эти вопросы ответа не предоставили.

В ВР напомнили, что по закону "пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья".

Что было раньше: В июне стало известно, что народных депутатов в Верховной Раде вакцинируют от коронавируса COVID-19 вакциной от Pfizer.

Предыстория: 

  • В марте Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей и нардепов.
  • В мае МОЗ на запрос "УП" отказалось сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Радавакцинациякоронавирус
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