В Верховной Раде против COVID вакцинировали более 800 человек
По состоянию на 1 июля в Верховной Раде вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, сотрудников Аппарата ВР и работников учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата ВР.
Источник: ответ Аппарата ВР на запрос "Украинской правды"
Дословно: "По имеющейся в Аппарате Верховной Рады информации, из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек".
Детали: "Украинская правда" просила уточнить, какое количество народных депутатов сейчас вакцинировались против коронавируса (и по возможности указать их фамилии), а также сообщить, вакцинировали ли против коронавируса работников Аппарата.
Но на эти вопросы ответа не предоставили.
В ВР напомнили, что по закону "пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья".
Что было раньше: В июне стало известно, что народных депутатов в Верховной Раде вакцинируют от коронавируса COVID-19 вакциной от Pfizer.
Предыстория:
- В марте Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей и нардепов.
- В мае МОЗ на запрос "УП" отказалось сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.