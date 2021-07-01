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Российские корабли провели боевые стрельбы в Черном море на фоне учений Sea Breeze

Четверг, 1 июля 2021, 13:57

Российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой в Черном море на фоне маневров Sea Breeze с участием стран НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море.

"В ходе мероприятия экипажи БДК отработали действия по прикрытию условного высадки морского десанта с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Накануне российский дизельная подводная лодка "Колпино", способен применять крылатые ракеты "Калибр", вышел на обучение в Черное море.

Напомним, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.

Ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях 26 июня.

Подробнее о том, как проходят учения - в видео "Европейской правды"



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