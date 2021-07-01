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Вакцину от коронавируса получили еще 93 тысячи украинцев

Четверг, 1 июля 2021, 14:06
Вакцину от коронавируса получили еще 93 тысячи украинцев
Дашборд УП

30 июня 93 186 украинцев получили прививки от коронавируса, из них вторую дозу – 61 472 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Первую дозу получили 31 714 граждан.

В среду работали 528 мобильных бригад, которые осуществляли вакцинацию в 1236 пунктах и 13 центрах вакцинации.

По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

В общем, с начала кампании по вакцинации было привито 1 965 660 человек. Из них одну дозу препарата от коронавируса получили 1 965 658 человек, полностью иммунизированные – 710 996 человек.

Всего проведено 2 676 654 прививки.

 
Минздрав

Что предшествовало: 29 июня медики сделали 81 637 прививок: одну дозу вакцины получили 21 475 человек, полностью иммунизированные – 60 162 человека.

В этот вторник работали: 518 мобильных бригад, 1 336 прививочных пунктов; 2 центра вакцинации. 

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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