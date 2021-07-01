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Беларусь хочет запретить работу в стране Гете-института и немецкой программы обмена студентами

Четверг, 1 июля 2021, 14:22

Беларусь призвала прекратить деятельность в стране Гете-института и Германской программы академического обмена (DAAD).

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил МИД Германии.

"Выражаем сожаление по поводу решения белорусской стороны призывать к прекращению всей деятельности Гете-Института и DAAD в Беларуси. Это еще более углубит международную изоляцию Беларуси и от последствий этого решения пострадает белорусский народ", - отмечает МИД в коммюнике.

МИД отмечает, что Гете-Институт и программа обмена десятилетиями помогали выстраивать связи между Беларусью и Германией и всей Европой, и что правительство ФРГ и в дальнейшем будет работать для сохранения такой социально-культурного сотрудничества.

"Германия и ЕС солидарны с белорусским народом и поддерживают их усилия и стремление к тому, чтобы их базовые политические права уважали. Опять призываем власти Беларуси начать основательный и инклюзивный национальный диалог и отреагировать на законные требования протестного движения", - заключает МИД Германии.

Напомним, 28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом. Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе представительства ЕС в Беларуси.

Президент Евросовета назвал это "шагом назад", но заверил, что ЕС будет и дальше поддерживать народ Беларуси.

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Темы: БеларусьГермания
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