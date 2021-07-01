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В Киевской области обнаружили 80 свалок размером 900 га

Четверг, 1 июля 2021, 14:31
Фото dei.gov.ua

80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 га обнаружили в Киевской области.

Источник: сайт Госэкоинспекции

Прямая речь председателя ГЭИ Андрея Малеваного: "На снимках со спутника было выявлено 80 несанкционированных свалок с общей площадью более 900 гектаров. Это равно площади примерно 130 озер Синевир".

Детали: По его словам, на основании спутниковых снимков Госэкоинспекция провела проверки на 5 субъектах хозяйствования и органах местного самоуправления из 57 запланированных и выявила ряд экологических нарушений, в том числе захоронение отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов.

Проверки прошли на:

  • КП "Згуровский комбинат коммунальных предприятий";
  • Жилищно-эксплуатационная контора Барышевского сельсовета;
  • Барышевский поселковый совет Киевской области;
  • ЧАО "Киевспецтранс" (полигон бытовых отходов № 5 и № 6);
  • Вышгородское районное коммунальное предприятие "Коммунальник".

Кроме того, Госэкоинспекция подала в суд относительно бездеятельности Барышевского поселкового совета с требованием устранить несанкционированные свалки.

Несанкционированные свалки нанесли окружающей среде ущерб на около 50 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Киевская областьэкология


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