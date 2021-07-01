Незаконно посещали Крым: пограничники завернули пять россиян
Четверг, 1 июля 2021, 14:49
При оформлении иностранного судна в одном из Николаевских портов пограничники не пропустили в Украину пятерых россиян, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Сообщается, что происшествие произошло в одном из Николаевских морских торговых портов. Там во время оформления иностранного судна пограничники обнаружили пятерых граждан, которые несколько месяцев назад незаконно посетили полуостров через пункт пропуска "Керчь".
Из-за нарушения порядка въезда в оккупированный Крым пограничники не пустили иностранцев в Украину. Им также запретили посещать Украину на три года.
Напомним:
- Пограничники запретили въезд на три года российскому актеру и телеведущему Оскар Кучере из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.
Украинская правда