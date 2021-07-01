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Незаконно посещали Крым: пограничники завернули пять россиян

Четверг, 1 июля 2021, 14:49

При оформлении иностранного судна в одном из Николаевских портов пограничники не пропустили в Украину пятерых россиян, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что происшествие произошло в одном из Николаевских морских торговых портов. Там во время оформления иностранного судна пограничники обнаружили пятерых граждан, которые несколько месяцев назад незаконно посетили полуостров через пункт пропуска "Керчь".

Из-за нарушения порядка въезда в оккупированный Крым пограничники не пустили иностранцев в Украину. Им также запретили посещать Украину на три года.

Напомним:

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаКрым


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