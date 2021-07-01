НАПК требует у набсовета "Нафтогаза" разорвать контракт с Витренко

НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона "О предотвращении коррупции"".

Детали: Отмечается, что предписание составили после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабмином в Окружной админсуд Киева. В нем правительство указало, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

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