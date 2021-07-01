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НАПК требует у набсовета "Нафтогаза" разорвать контракт с Витренко

Четверг, 1 июля 2021, 14:58
НАПК требует у набсовета Нафтогаза разорвать контракт с Витренко
Фото НВ

НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона "О предотвращении коррупции"".

Детали: Отмечается, что предписание составили после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабмином в Окружной админсуд Киева. В нем правительство указало, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

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Предыстория:

  • Председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание с требованием отменить как незаконное назначение Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в суде.  
  • Министерство юстиции заявило, что обжалует в суде предписание НАПК, которым требуют отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз".
  • 16 июня стало известно, что глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК.
  • 18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания НАПК с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Украинская правда

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Темы: НАПКНефтегазВитренко
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