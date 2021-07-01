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Украина и Франция обсуждают признание украинских свидетельств о вакцинации

Четверг, 1 июля 2021, 15:06

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом вопрос признания украинских свидетельств о вакцинации.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Дмитрий Кулеба отдельно затронул вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинско-французские консультации", - говорится в сообщении.

Главы дипломатий также обсудили перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, советников лидеров.

Министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключение четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд евро.

"Ле Дриан подробно разъяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог с Москвой", - говорится в заявлении.

Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.

Напомним, по информации СМИ, ЕС в последнем обновлении списка безопасных для путешествий стран добавит в него 11 или 12 новых, в том числе Молдову, Армению и Азербайджан. Украину, чьи показатели заболеваемости очень близки к показателям этих стран, среди них не называют.

Темы: ФранцияУкраинавакцинациякоронавирус


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