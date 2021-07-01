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Украинцев предупредили о грозах и шквалах

Четверг, 1 июля 2021, 15:53
Украинцев предупредили о грозах и шквалах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что почти по всей Украине 1 и 2 июля будут лить дожди и поднимется ветер.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "Внимание! По данным Укргидрометцентра, 1-2 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (1-й уровень опасности, желтый)".

Напомним: Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ближайшие сутки в Украине будут жаркими и дождливыми. 2 июля температура воздуха в среднем по стране будет 25-30 градусов выше нуля.

В Киеве в пятницу ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня 2 июля около 28 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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