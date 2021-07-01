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Автор решающего гола за сборную Украины может стать "почетным гражданином"

Четверг, 1 июля 2021, 16:04
Фото Павла Кубанова

Черкасщанину Артему Довбику, который забил решающий гол в матче Евро-2020 Украина - Швеция, просят присвоить звание "Почетный гражданин Черкасс".

Источник: председатель Черкасской областной ассоциации футбола Владислав Голуб, которого цитирует местное издание "Про все"

Прямая речь: "Благодаря голу Артема Довбика, Черкассы могут стать футбольной столицей Украины. Поэтому прошу разглянуть вопрос о возможности присвоить ему звание "Почетный гражданин Черкасс".

Детали: С соответствующим обращением Голуб выступил на сессии городского совета.

Также он предложил отметить благодарностью мэра еще одного уроженца Черкасс, который играет за сборную Украины, - Виталия Миколенко.

Предыстория:

  • В ночь на 30 июня сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
  • В заключительном экстратайме на 121-й минуте после подачи от Зинченко с фланга Артем Довбик ударом головой пробил вратаря шведов Ольсена. Гол Довбика стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы.

Темы: футболЧеркассыЕвро-2020


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