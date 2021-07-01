Автор решающего гола за сборную Украины может стать "почетным гражданином"

Черкасщанину Артему Довбику, который забил решающий гол в матче Евро-2020 Украина - Швеция, просят присвоить звание "Почетный гражданин Черкасс".

Источник: председатель Черкасской областной ассоциации футбола Владислав Голуб, которого цитирует местное издание "Про все"

Прямая речь: "Благодаря голу Артема Довбика, Черкассы могут стать футбольной столицей Украины. Поэтому прошу разглянуть вопрос о возможности присвоить ему звание "Почетный гражданин Черкасс".

Детали: С соответствующим обращением Голуб выступил на сессии городского совета.

Также он предложил отметить благодарностью мэра еще одного уроженца Черкасс, который играет за сборную Украины, - Виталия Миколенко.

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