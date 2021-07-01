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Популярное направление, поток туристов из РФ: МАУ объяснила задержку рейсов с Турцией

Четверг, 1 июля 2021, 16:49
Популярное направление, поток туристов из РФ: МАУ объяснила задержку рейсов с Турцией

Авиакомпания МАУ говорит, что вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию, обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции из РФ, что повлекло существенное осложнение слотрегулирования.

Источник: сайт МАУ

Детали: В силу этих причин авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

При таких обстоятельствах задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия.

МАУ уверяет, что все возможное делается для оперативного возобновления чартерного авиасообщения с Анталией в течение дня.

Дословно: "Сейчас авиаперевозчик предоставляет всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, все, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова обеспечены горячим и холодным питанием. Пассажиры, ожидавшие возвращения в Киев на указанных рейсах в обратном направлении из Турции частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием и будет организован трансфер в новое время вылета".

Дополнительно: МАУ отмечает, что в летнем сезоне 2021 года, учитывая ограниченные возможности туристических перелетов в страны Европы, внимание украинских туристов, в частности, акцентировано на курортах Турции. Так, для сравнения в июне 2019 года МАУ осуществила 202 чартерные рейсы в Турцию, в 2020-м - 166, а в июне 2021-го - 505 рейсов.

Нынешний рост количества рейсов в Турцию и по ряду других стран - в совокупности такие тенденции и вызвали неожиданные осложнения на направлении, объясняют в МАУ.

UPD: Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что по информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен.

Что было раньше: Утром 1 июля стало известно, что в "Борисполе" задерживается вылет рейсов в Турцию, потому что страна не предоставляет разрешения.

В 12-м часу в международном аэропорту "Борисполь" начали посадку на рейсы в Анталию.

Украинская правда

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Темы: авиаТурция
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