Свитолина покидает Уимблдон
Четверг, 1 июля 2021, 17:11
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла польской сопернице и покидает Уимблдонский теннисный турнир.
Источник: Радио Свобода
Детали: Свитолина не смогла победить Магду Линетт. Со счетом 3:6 и 4:6 Свитолина уступила Линетт.
Перед этим с турнира вылетела украинка Марта Костюк. Таким образом Свитолина продержалась на Уимблдоне на несколько минут дольше, чем Костюк.
Теперь в основной сетке одиночного разряда на турнире украинок не осталось.