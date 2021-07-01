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Свитолина покидает Уимблдон

Четверг, 1 июля 2021, 17:11

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла польской сопернице и покидает Уимблдонский теннисный турнир.

Источник: Радио Свобода

Детали: Свитолина не смогла победить Магду Линетт. Со счетом 3:6 и 4:6 Свитолина уступила Линетт.

Перед этим с турнира вылетела украинка Марта Костюк. Таким образом Свитолина продержалась на Уимблдоне на несколько минут дольше, чем Костюк.

Теперь в основной сетке одиночного разряда на турнире украинок не осталось.

Темы: спорт


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