Свитолина покидает Уимблдон

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла польской сопернице и покидает Уимблдонский теннисный турнир.

Источник: Радио Свобода

Детали: Свитолина не смогла победить Магду Линетт. Со счетом 3:6 и 4:6 Свитолина уступила Линетт.

Перед этим с турнира вылетела украинка Марта Костюк. Таким образом Свитолина продержалась на Уимблдоне на несколько минут дольше, чем Костюк.

Теперь в основной сетке одиночного разряда на турнире украинок не осталось.