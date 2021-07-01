Добытчики биткойнов могли оставить без света часть Черниговщины

Правоохранители обезвредили криптоферму, которая создала угрозу деятельности критической инфраструктуры Черниговской области.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: "Добытчики" криптовалюты создали мощную майнинг-ферму в арендованных складских помещениях и подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине.

Таким образом злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.

За два месяца "майнинга" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму более 3 млн. грн.

В ходе обыска в помещениях майнинг-фермы правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации крипто валют и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности с целью привлечения к ответственности причастных лиц.