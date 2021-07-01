Посольство США приветствует переименование украинского города в Нью-Йорк
Четверг, 1 июля 2021, 18:46
Посольство США в Украине поздравило жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением исторического названия.
Источник: Посольство США в Украине
Дословно: "Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!"
Что предшествовало: Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк.
Украинская правда