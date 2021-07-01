ЕС открыл въезд из Молдовы, Армении и ряда других государств

Европейский союз обновил список "безопасных" стран, гражданам которых разрешен въезд с 1 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"После просмотра рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных областей и других субъектов и территориальных органов власти, по которым следует отменить ограничения на поездки. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в заявлении.

В список внесли Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

"Также следует постепенно отменить ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао", - говорится в заявлении.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

Страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.

Примечательно, что государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости. Так, по формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове - 28,8, в Армении - 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называли Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы возобновить для их жителей въезд.

ЕС последний раз обновлял свои рекомендации относительно путешествий 18 июня.

Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая (в случае мер взаимности со стороны Пекина).

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Европейский Союз через две недели рекомендует открыть границы для граждан Украины, включив ее в список стран безопасных для путешествий - так же, как уже сделал это для ряда других.