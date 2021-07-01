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Не отказали себе в удовольствии: МИД РФ обвиняет фрегат Нидерландов

Четверг, 1 июля 2021, 19:00
ТАСС

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает провокацией маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Черном море, совершенное неделю назад.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Каких-либо объяснений, как, впрочем, и доказательств некой агрессии, нам предоставлено не было. Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами".

Детали: По словам Захаровой, "напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией".

Она утверждает, что полеты российских самолетов, вопреки утверждениям нидерландской стороны, выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

"Любые попытки интерпретировать это таким образом, как это сделали Нидерланды, мы будем считать просто недобросовестными вбросами", – заявила Захарова. 

Предыстория: 

  • 29 июня Минобороны Нидерландов выступило с заявлением, что российские истребители 24 июня создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над фрегатом Evertsen, который находился к юго-востоку от Крыма. 
  • Голландцы заявили, что своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.
  • В Минобороны России заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, поэтому "для предупреждения нарушения границы РФ" были подняты российские истребители и бомбардировщики. 

Темы: Черное мореРосcияНидерланды


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