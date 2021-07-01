Не отказали себе в удовольствии: МИД РФ обвиняет фрегат Нидерландов

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает провокацией маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Черном море, совершенное неделю назад.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Каких-либо объяснений, как, впрочем, и доказательств некой агрессии, нам предоставлено не было. Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами".

Детали: По словам Захаровой, "напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией".

Она утверждает, что полеты российских самолетов, вопреки утверждениям нидерландской стороны, выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Любые попытки интерпретировать это таким образом, как это сделали Нидерланды, мы будем считать просто недобросовестными вбросами", – заявила Захарова.

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