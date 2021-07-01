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Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за требования о компенсации за взрывы во Врбетице

Четверг, 1 июля 2021, 19:39
Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за требования о компенсации за взрывы во Врбетице

Посла Чехии в России Витезслава Пивоньку вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с требованиями Праги о компенсации за взрывы во Врбетице.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Вердикт наш простой: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, так как к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за какие-то факты", - сказала Захарова

Она подчеркнула, что Москва рассматривает предложение Праги обсудить претензии как неприемлемое.

Напомним, власти Чехии официально требуют от России компенсации убытков в связи со взрывами в 2014 году на военных складах во Врбетице. Прага оценила ущерб в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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Темы: РосcияЧехиямеждународные отношениядипломатические отношениявиборы
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