Футболист Малиновский: Нам не нужно бояться Англии

Игроков сборной Украины перед игрой со сборной Англии в 1/4 финала "Евро-2020" главный тренер Андрей Шевченко настраивает не расхолаживаться, а они считают, что не надо бояться англичан.

Источник: пресс-конференция игроков сборной Украины Руслана Малиновского и Романа Яремчука в Риме, сайт Украинской ассоциации футбола

Прямая речь Руслана Малиновского: "Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.

Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".

Прямая речь Романа Яремчука: "Это будет тяжелый матч для нас, Англия – очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем показать то, чем сможем ее удивить.

Нам очень важно оставаться "голодными". Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецией, у нас максимальная концентрация на грядущий игре".

Детали: По словам Малиновского,, Англия – фаворит матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на украинскую сборную.

Яремчук отметил, что работа с таким тренером, как Андрей Шевченко, дает "много в плане тактики и понимания игры", поэтому этот матч – шанс показать, на что способна сборная Украины.

По его словам, украинцы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

Напомним: Матч между командами Украины и Англии в 1/4 финала "Евро-2020" состоится 3 июля.

29 июня Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.