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Новости 1 июля: ответ Зеленского Путину, закон о коренных народах

Четверг, 1 июля 2021, 21:00

Зеленский ответил Путину на "внешнее управление" Украиной: Пропагандистская мантра – актуальные новости политики 1 июля.

Об ответе Зеленского

Президент Владимир Зеленский назвал пропагандистской мантрой заявления президента России Владимира Путина о том, что все вопросы относительно Украины якобы решаются в США.

Также Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

О коренных народах

Рада приняла законопроект, которым определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины на территории Крыма.

Этот закон разозлил Путина, потому что россиян якобы несправделиво не упоминают.

Также нардепы в первом чтении приняли президентский законопроект об олигархах: "Слуга народа", "Доверие", "За будущее" — "за", "Европейская солидарность" и "Голос" — "против".

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Темы: Украина


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