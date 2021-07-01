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Австрия и Нидерланды открылись для туристов из Украины, привитых от коронавируса

Четверг, 1 июля 2021, 21:05
Австрия и Нидерланды открылись для туристов из Украины, привитых от коронавируса

Австрия и Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинском с туристической целью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и сайт МИД.

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал Кулеба.

В Австрию возможен въезд без регистрации и без карантина с сертификатом (доказательством) о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.

Признанные вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Также возможен въезд с отрицательным ПЦР-тестом, но после въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer / BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio ( Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нидерланды принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны), включая следующие данные: полное имя вакцинированного лица; целевая болезнь: SARS-CoV-2 или любой из ее вариантов; вакцина против COVID-19 или профилактика, утвержденная EMA или указанная в экстренном списке ВОЗ, название продукта вакцины COVID-19; владелец разрешения на продажу или производитель вакцины COVID-19.

Кроме того, должна быть указана дата прививки с указанием даты каждой дозы, государство-член ЕС или третья страна, в которой делали прививки; издатель сертификата.

Текст документа должен быть на одном из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском.

Напомним: Германия с 25 июня разрешила въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.

7 стран ЕС одобрили индийскую вакцину Covishield для прибывающих путешественников: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Эстония. Источники сообщили, что Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также сделали вакцину приемлемой для поездок.

Смотрите также видеообъяснения об открытии границ Евросоюза от Европравды.

УП, дополнено

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Темы: ЕвропаАвстриятуризмкоронавирусCovid-2019
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