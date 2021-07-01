МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna

Министерство здравоохранения ожидает, что в течение июля в Украину поступят 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, "Укринформ" и "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы с США договорились: нам через механизм COVAX обещают поставить в ближайшее время 2 миллиона доз вакцины Moderna".

Детали: Ляшко также сообщил, что будет оцениваться возможность взаимозаменяемости м-РНК вакцин Pfizer и Moderna. Этот вопрос, по словам министра, рассматривался на заседании Национальной технической группы по вопросам иммунизации.

Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer – 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.

Ляшко сообщил, что Украина достигла договоренности о поставке 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступит уже августе.

Также, по словам Ляшко, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Глава МОЗ заявил, что имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что данное им обещание провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.

Этому предшествовало: Украина уже получила 5 051 576 доз вакцин против COVID-19 от различных производителей. За счет госбюджета: 1 913 316 доз CoronaVac, 500 тыс.доз AstraZeneca, 500 760 доз Pfizer. В рамках глобальной инициативы COVAX: 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca, 1 064 700 доз Pfizer.

С начала прививочной кампании первую дозу вакцины в Украине получили 1 965 658 человек, обе дозы – 710 996 человек.

Предыстория:

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?