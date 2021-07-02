Узнику Кремля Выговскому смягчили условия в колонии РФ – СМИ
Украинского политзаключенного Валентина Выговского в исправительной колонии №11 в Кировской области РФ перевели из одиночной камеры в общий отряд на строгих условиях содержания, до этого он сидел в "бетонном мешке" около 5 лет.
Источник: адвокат Илья Сидоров, "Idel Реалии" (русскоязычное интернет-издание Татаро-башкирской службы радио "Свобода")
Детали: Как рассказал адвокат, Выговский сообщил о значительном улучшении условий содержания в ИК-11 в Кировской области. С 10 июня политзаключенный переведен на строгие условия содержания (СУС) в ИК-11.
По его словам, осужденные в СУСе живут в одной большой комнате с неплохим ремонтом. В этой комнате есть столы, стулья, настоящие кровати, а не откидные лежаки как это было в помещении камерного типа (ПКТ). Осужденным разрешено смотреть телевизор, играть в настольные игры и читать книги.
В СУСе сейчас содержится 12 человек, температура в помещении комфортная. Круглосуточное видео наблюдение, как это было в ПКТ, не ведется.
Качество еды по сравнению с содержанием в ПКТ тоже несколько улучшилось. Кроме того, Выговский может покупать капусту, помидоры, лук, чеснок в лагерном магазине. Ему разрешили иметь кипятильник, и теперь он может выпить чай, когда захочет.
От работы в СУС, не связанной с его профессией программиста, политзаключенный отказался.
В СУСе Выговский пока проживает не вместе с другими заключенными, а в отдельной комнате, так как находится на карантине. У него взят ПЦР-тест на коронавирус.
Недавно с Выговским еще раз общался психолог. Во время беседы с адвокатом Валентин уже не высказывал намерение покончить жизнь самоубийством или объявить бессрочную голодовку.
Украинский политзаключенный написал заявление с просьбой предоставить ему возможность общаться с семьей по телефону.
До освобождения Выговскому осталось еще 4 года.
Улучшения условий произошли после публикации рассказа о его жизни в одиночной камере.
Предыстория:
- В 2014 году активист Майдана Валентин Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Крыму. Ему были предъявлены обвинения в сборе и передаче представителю Китая секретной информации о двигателе самолета боевой авиации РФ.
- Во время следствия Выговский дал признательные показания, однако на суде заявил, что оговорил себя под пытками.
- В 2015 году Московский областной суд признал Валентина Выговского виновным в шпионаже (ст. 276 УКРФ) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.
- В конце 2017 года Дарницкий райсуд Киева признал приговор осужденного в России за шпионаж украинца и позволил ему отбывать наказание в Украине, но Россия отказалась передать Украине Выговского
- Последние 5 лет Выговский отбывает наказание в ИК-11 Кировской области. Он – в первых списках кандидатов на обмен между Россией и Украиной.