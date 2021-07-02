Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Узнику Кремля Выговскому смягчили условия в колонии РФ – СМИ

Пятница, 2 июля 2021, 00:05
Узнику Кремля Выговскому смягчили условия в колонии РФ – СМИ

Украинского политзаключенного Валентина Выговского в исправительной колонии №11 в Кировской области РФ перевели из одиночной камеры в общий отряд на строгих условиях содержания, до этого он сидел в "бетонном мешке" около 5 лет. 

Источник: адвокат Илья Сидоров, "Idel Реалии" (русскоязычное интернет-издание Татаро-башкирской службы радио "Свобода")

Детали: Как рассказал адвокат, Выговский сообщил о значительном улучшении условий содержания в ИК-11 в Кировской области. С 10 июня политзаключенный переведен на строгие условия содержания (СУС) в ИК-11.

По его словам, осужденные в СУСе живут в одной большой комнате с неплохим ремонтом. В этой комнате есть столы, стулья, настоящие кровати, а не откидные лежаки как это было в помещении камерного типа (ПКТ). Осужденным разрешено смотреть телевизор, играть в настольные игры и читать книги. 

В СУСе сейчас содержится 12 человек, температура в помещении комфортная. Круглосуточное видео наблюдение, как это было в ПКТ, не ведется.

Качество еды по сравнению с содержанием в ПКТ тоже несколько улучшилось. Кроме того, Выговский может покупать капусту, помидоры, лук, чеснок в лагерном магазине. Ему разрешили иметь кипятильник, и теперь он может выпить чай, когда захочет.

От работы в СУС, не связанной с его профессией программиста, политзаключенный отказался. 

В СУСе Выговский пока проживает не вместе с другими заключенными, а в отдельной комнате, так как находится на карантине. У него взят ПЦР-тест на коронавирус.

Недавно с Выговским еще раз общался психолог. Во время беседы с адвокатом Валентин уже не высказывал намерение покончить жизнь самоубийством или объявить бессрочную голодовку. 

Украинский политзаключенный написал заявление с просьбой предоставить ему возможность общаться с семьей по телефону.

До освобождения Выговскому осталось еще 4 года.

Улучшения условий произошли после публикации рассказа о его жизни в одиночной камере.

Предыстория: 

  • В 2014 году активист Майдана Валентин Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Крыму. Ему были предъявлены обвинения в сборе и передаче представителю Китая секретной информации о двигателе самолета боевой авиации РФ.
  • Во время следствия Выговский дал признательные показания, однако на суде заявил, что оговорил себя под пытками. 
  • В 2015 году Московский областной суд признал Валентина Выговского виновным в шпионаже (ст. 276 УКРФ) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. 
  • В конце 2017 года Дарницкий райсуд Киева признал приговор осужденного в России за шпионаж украинца и позволил ему отбывать наказание в Украине, но Россия отказалась передать Украине Выговского
  • Последние 5 лет Выговский отбывает наказание в ИК-11 Кировской области. Он – в первых списках кандидатов на обмен между Россией и Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: