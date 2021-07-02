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США впервые внесли союзника по НАТО в перечень стран, причастных к использованию детей-солдат

Пятница, 2 июля 2021, 03:11

Госдепартамент США добавил Турцию в список стран, причастных к использованию детей-солдат за последний год.

Источник: доклад Госдепа США "Торговля людьми 2021", Reuters

Детали: Отмечается, что Турция дает "ощутимую поддержку" подразделению "Султан Мурад" в Сирии, фракции сирийской оппозиции, которую Анкара уже давно поддерживает, и группе, которая, как сообщается, вербовала и использовала детей-солдат.

Никакой немедленной реакции со стороны Турции не было.

Reuters пишет, что это первый случай, когда США поместили союзника по НАТО в подобный список, что может еще больше осложнить и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном.

В этом списке также есть Афганистан, Бирма, Демократическая Республика Конго, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Нигерия, Пакистан, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Страны, включенные в этот список, подлежат ограничениям на помощь в обеспечении безопасности и на коммерческое лицензирование военной техники.

Турция провела три трансграничные операции в Сирии против так называемого "Исламского государства", а также поддерживаемых США курдов и часто использовала группировки вооруженных сирийских боевиков, кроме своих собственных сил. Некоторые из этих групп были обвинены правозащитными группами и ООН в неизбирательных нападениях на мирных жителей и совершении похищений и грабежей. ООН просила Анкару обуздать этих сирийских повстанцев, в то время как Турция отвергла обвинения, назвав их "безосновательными".

Кроме того, Турция через посредников и собственные вооруженные силы также была вовлечена в ливийский конфликт. Поддержка Анкары помогла правительству в Триполи отразить 14-месячную атаку восточных сил, поддерживаемых Египтом и Россией.

Напомним: Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что напряжение с США по Джо Байдена стала больше, чем за Барака Обамы и Дональда Трампа. Среди шагов, которые подлили масла в огонь, он вспомнил признание Байденом геноцида армян в 1915 году.

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Темы: СШАТурциявойна


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