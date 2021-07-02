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У Трампа сделали свою платформу для соцсетей — похожую на Twitter

Пятница, 2 июля 2021, 04:38
У Трампа сделали свою платформу для соцсетей — похожую на Twitter

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новую платформу социальных сетей - Gettr.

Источник: Politico

Детали: Gettr провозглашал свою миссию как "борьбу с cancel culture, продвижение здравого смысла, защиту свободы слова, противодействие монополиям в социальных сетях и создание реального рынка идей". Сейчас приложение находится в стадии бета-тестирования и будет официально запущено 4 июля.

Экс-спикер Трампа Джейсон Миллер возглавляет платформу.

Причастность Трампа к проекту неясна, так же как будет ли он создавать учетную запись на Gettr и использовать платформу.

Politico пишет, что приложение имеет рейтинг для взрослых - то есть для пользователей от 17 лет.

Название происходит от слов "Собираемся вместе" (Getting Together). Посты будут иметь длину 777 символов, можно будет добавлять видео продолжительностью до трех минут и прямые трансляции.

Интерфейс Gettr похож на интерфейс Twitter. Кроме того, новое приложение предлагает возможность импортировать из Twitter копии контента и подписчиков, если у них есть профили в Gettr.

Представители Twitter отказались комментировать, нарушает ли Gettr.

Предыстория:

  • Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
  • Кроме того, Трампа лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram до инаугурации Джо Байдена.
  • В начале мая была запущена платформа From the Desk of Donald J Trump, которая была для Трампа способом публиковать собственный контент, включая пресс-релизы и видео - после того, как ему закрыли доступ в соцсети. Desk of Donald J Trump проработала месяц.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Трампсоцсети
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