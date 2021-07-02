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В США приостановили спасательную операцию на обвале здания у Майами

Пятница, 2 июля 2021, 07:31
В США приостановили спасательную операцию на обвале здания у Майами

После недели круглосуточных раскопок поиск жертв в обвале дома в Серфсайд у Майами (Флорида, США) приостановили.

Источник: The Washington Post, мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава

Детали: Отмечается, что поисково-спасательные работы были приостановлены из-за "структурных проблем" по поводу того, что осталось уцелевшим от здания.

Кава объявила, что работа возобновилась там, где это было признано безопасным.

Она также сказала, что официальные лица готовятся к возможному сносу башни кондоминиума.

Напомним:

  • 24 июня в Серфсайд обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • По состоянию на 2 июля подтверждено, что погибли 18 человек, 145 пока считаются пропавшими без вести.

Темы: США
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