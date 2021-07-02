В США приостановили спасательную операцию на обвале здания у Майами

После недели круглосуточных раскопок поиск жертв в обвале дома в Серфсайд у Майами (Флорида, США) приостановили.



Источник: The Washington Post, мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава



Детали: Отмечается, что поисково-спасательные работы были приостановлены из-за "структурных проблем" по поводу того, что осталось уцелевшим от здания.

Кава объявила, что работа возобновилась там, где это было признано безопасным.

Она также сказала, что официальные лица готовятся к возможному сносу башни кондоминиума.

Напомним: