В США приостановили спасательную операцию на обвале здания у Майами
Пятница, 2 июля 2021, 07:31
После недели круглосуточных раскопок поиск жертв в обвале дома в Серфсайд у Майами (Флорида, США) приостановили.
Источник: The Washington Post, мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава
Детали: Отмечается, что поисково-спасательные работы были приостановлены из-за "структурных проблем" по поводу того, что осталось уцелевшим от здания.
Кава объявила, что работа возобновилась там, где это было признано безопасным.
Она также сказала, что официальные лица готовятся к возможному сносу башни кондоминиума.
Напомним:
- 24 июня в Серфсайд обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- По состоянию на 2 июля подтверждено, что погибли 18 человек, 145 пока считаются пропавшими без вести.