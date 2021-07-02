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На востоке с вечера – еще 15 нарушений "тишины", снова горячо под Авдеевкой

Пятница, 2 июля 2021, 08:49
На востоке с вечера – еще 15 нарушений тишины, снова горячо под Авдеевкой

За прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня, с начала суток 2 июля – 6 нарушений.

Источник: утренняя сводка Операции Объединенных сил в Facebook

Детали: На 17 часов 1 июля на Донбассе были зафиксированы 17 нарушений "тишины" и один раненый боец.

По состоянию на 7 утра 2 июля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

В районе Золотого-4 враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Накануне Авдеевка также была под прицелом, из-за обстрела сгорел дом.

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Темы: ООСДонбассбоевые действия
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