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Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев

Пятница, 2 июля 2021, 09:20
Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев
Фото КГГА

За сутки 1 июля было привито 90 959 человек: одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.

Источник: пресс служба МОЗ

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок". 

 

Детали: В четверг в Украине работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов и 22 центра вакцинации.

По состоянию на 1 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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