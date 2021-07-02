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Центральную станцию метро Киева закроют из-за антитеррористических учений

Пятница, 2 июля 2021, 12:27
Центральную станцию метро Киева закроют из-за антитеррористических учений
Фото tov-tob.livejournal.com

Станция метро "Дворец спорта" не будет на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "Пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме".

Предыстория:

  • 4 июля в столице пройдут плановые антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского с участием СБУ, подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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