Центральную станцию метро Киева закроют из-за антитеррористических учений
Пятница, 2 июля 2021, 12:27
Станция метро "Дворец спорта" не будет на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.
Источник: сайт Киевской администрации
Дословно: "Пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме".
Предыстория:
- 4 июля в столице пройдут плановые антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского с участием СБУ, подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Украинская правда