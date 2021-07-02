Центральную станцию метро Киева закроют из-за антитеррористических учений

Станция метро "Дворец спорта" не будет на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "Пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме".

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