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РФ запретила въезд мэру Риги

Пятница, 2 июля 2021, 12:52
РФ запретила въезд мэру Риги
Фото с сайта ЕП

Россия закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Meduza.

"В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, стоило бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. <. ..> Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать гораздо сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - заявила Захарова.

Причиной запрета на въезд в РФ стало то, что Стакис в мае 2021 года снял российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею, и заменил его флагом с символикой Олимпийского комитета России.

МИД РФ назвал действия Стакиса "неуважением к государственной символике России" и заявил, что санкции ВАДА, запрещающие использование российского флага, в данном случае не применяются, поскольку они касаются только мест проведения спортивных мероприятий.

В один день с российским флагом Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс убрали из центра Риги белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который ранее был в Беларуси официальным, а теперь является символом оппозиции. Стакис назвал неуместным "флаг, символизирующий режим, который занимается государственным терроризмом".

В ответ на это Беларусь выслала практически всех сотрудников и дипломатов посольства Латвии, оставив только технического работника.

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Темы: РосcияЛатвия
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