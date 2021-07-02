Вакцина Johnson&Johnson эффективна против "Дельты" – компания

Американская компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса COVID-19 эффективна против штамма "Дельта" индийского происхождения, который сейчас распространяется в ряде стран.

Источник: заявление компании

Дословно: "Johnson&Johnson обнародовала данные, которые показывают, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и устойчивую реакцию против штамма "Дельта" и других распространенных вирусных вариантов SARS-CoV-2.

Объявленные результаты исследования подтверждают способность вакцины Johnson&Johnson от COVID-19 защищать здоровье людей во всем мире.

Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает надежную защиту против COVID-19. Данные за 8 месяцев показывают, что однокомпонентная вакцина J&J индуцирует нейтрализующие антитела".

Напомним: