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Вакцина Johnson&Johnson эффективна против "Дельты" – компания

Пятница, 2 июля 2021, 13:22

Американская компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса COVID-19 эффективна против штамма "Дельта" индийского происхождения, который сейчас распространяется в ряде стран.

Источник: заявление компании

Дословно: "Johnson&Johnson обнародовала данные, которые показывают, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и устойчивую реакцию против штамма "Дельта" и других распространенных вирусных вариантов SARS-CoV-2.

Объявленные результаты исследования подтверждают способность вакцины Johnson&Johnson от COVID-19 защищать здоровье людей во всем мире.

Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает надежную защиту против COVID-19. Данные за 8 месяцев показывают, что однокомпонентная вакцина J&J индуцирует нейтрализующие антитела".

Напомним:

  • Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта". 
  • Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, отмечал, что штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - в реанимацию.
  • Штамм коронавируса "Дельта" был зафиксирован в Украине. Мать 66 лет и ребенок — 16 лет вернулись из России и заболели. По данным СНБО, в Украине есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, но нет в достаточном количестве тестов, которые обнаруживают этот штамм.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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