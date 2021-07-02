COVID в Киеве: за сутки 194 новых больных

За сутки 1 июля в столице зарегистрировали 194 новых случая коронавируса, один человек умер и 179 преодолели болезнь.

Источник: сайт КГГА

Прямая речь мэра Киева Виталия Кличко: "194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: В частности, заболели 117 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 70 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет, 4 девочки от 11 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 9 лет.

14 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (37) и в Соломенском (30) районах.

Всего за период пандемии в Киеве 214 213 подтвержденных случаев коронавируса, 5 195 больных умерли, преодолели вирус 205 036 жителей столицы.

Что было раньше: За сутки 30 июня в столице обнаружили 231 нового больного коронавирусом, умерли три человека.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: