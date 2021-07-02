COVID в Киеве: за сутки 194 новых больных
За сутки 1 июля в столице зарегистрировали 194 новых случая коронавируса, один человек умер и 179 преодолели болезнь.
Источник: сайт КГГА
Прямая речь мэра Киева Виталия Кличко: "194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".
Детали: В частности, заболели 117 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 70 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет, 4 девочки от 11 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 9 лет.
14 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (37) и в Соломенском (30) районах.
Всего за период пандемии в Киеве 214 213 подтвержденных случаев коронавируса, 5 195 больных умерли, преодолели вирус 205 036 жителей столицы.
Что было раньше: За сутки 30 июня в столице обнаружили 231 нового больного коронавирусом, умерли три человека.
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Предыстория:
- За сутки 1 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1 197 человек.