Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Киеве: за сутки 194 новых больных

Пятница, 2 июля 2021, 13:40
COVID в Киеве: за сутки 194 новых больных
Фото КГГА

За сутки 1 июля в столице зарегистрировали 194 новых случая коронавируса, один человек умер и 179 преодолели болезнь.

Источник: сайт КГГА

Прямая речь мэра Киева Виталия Кличко: "194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: В частности, заболели 117 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 70 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет, 4 девочки от 11 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 9 лет.

14 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (37) и в Соломенском (30) районах.

Всего за период пандемии в Киеве 214 213 подтвержденных случаев коронавируса, 5 195 больных умерли, преодолели вирус 205 036 жителей столицы.

Что было раньше: За сутки 30 июня в столице обнаружили 231 нового больного коронавирусом, умерли три человека.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • За сутки 1 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1 197 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:50
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: