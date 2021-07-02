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На Тупицкого продолжили распределять дела несмотря на шаги Зеленского

Пятница, 2 июля 2021, 14:32
На Тупицкого продолжили распределять дела несмотря на шаги Зеленского

После отмены президентом Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда на него продолжили распределяться судебные дела.

Источник: расследование программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и "UA: Первый")

Детали: 9 апреля 2021 года в КС поступила жалоба экс-судьи Дарницкого райсуда Киева Евгения Вовка о конституционности статей закона о "Высшем совете правосудия", а также "О судоустройстве и статусе судей". Судьей-докладчиком был назначен Александр Тупицкий.

Через месяц, 12 мая, к Тупицкому также попала конституционная жалоба гражданина Владислава Дуды – о конституционности статьи Уголовного процессуального кодекса.

Такие данные "Схемам" предоставили в Секретариате КС в ответ на просьбу журналистов ознакомиться с распределением дел между судьями в течение февраля-мая 2021 года.

 

Этому предшествовало: 27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.

Эксперты отмечают, что отмена указа, согласно закону о КС не означает увольнения с должности или прекращения полномочий судьи.

Сам Тупицкий обжалует решение президента в Верховном суде.

15 июня Конституционный суд возобновил работу после того, как она была заблокирована из-за требования части судей допустить к участию в работе суда Александра Тупицкого. Последний участвовал в работе суда дистанционно, так как в здание КС его не допускает Управление государственной охраны.

Предыстория:

  • 27 октября 2020 года под председательством Александра Тупицкого судьи КС проголосовали за признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.
  • 28 декабря 2020 года следователи ГБР сообщили Тупицкому о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных частью 2 статьи 384, статьи 386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
  • "Схемы" публиковали запись разговора с участием Александра Тупицкого, которая свидетельствует, что он до должности главы КС как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью влияния и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс (Донецкая область) и, похоже, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.
  • Уже работая заместителем главы КС, Тупицкий пытался отговорить свидетеля от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.
  • В ГБР проверяют Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям: о вмешательстве в распределение дел в КС и о присвоении властных полномочий

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"Украинская правда" в Threads

Темы: ТупицкийКС
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