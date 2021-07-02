Столичные власти считают, что ввести в эксплуатацию "дом-монстр" невозможно

Вопреки решению Кассационного админсуда власть в столице считает невозможным ввести в эксплуатацию 12-этажный "дом-монстр" на Подоле.

Источник: заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для его ввода в эксплуатацию не хватает базового компонента: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельный участок.

Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением.

Наша позиция неизменна - этажность этого чучела должна быть приведена к первичным показателям".

Детали: По словам Бондаренко, Киевский горсовет не привлекали к судебному процессу по обязательству ГАСИ выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра".

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