У Путина заявили, что "уважают суверенность Украины"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что российская власть "с уважением относится к суверенности Украины".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на ответ Пескова украинскому журналисту

Прямая речь: "У нас нет желания разместить российский флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одним народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг – ред.)…

Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие слова, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно".

Детали: Кроме того, Песков заявил, что хоть украинцы и россияне и живут в разных странах, они все равно являются "одним народом".

"Мы с вами (украинцами - УП) один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один…

Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ все равно един".

Также украинский журналист обратил внимание Пескова, что Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". Песков сказал, что "это синонимы".

Предыстория: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе" украинцев и россиян.