Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Путина заявили, что "уважают суверенность Украины"

Пятница, 2 июля 2021, 15:07

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что российская власть "с уважением относится к суверенности Украины".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на ответ Пескова украинскому журналисту

Прямая речь: "У нас нет желания разместить российский флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одним народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг – ред.)…

Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие слова, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно".

Детали: Кроме того, Песков заявил, что хоть украинцы и россияне и живут в разных странах, они все равно являются "одним народом".

"Мы с вами (украинцами - УП) один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один…

Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ все равно един".

Также украинский журналист обратил внимание Пескова, что Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". Песков сказал, что "это синонимы".

Предыстория: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе" украинцев и россиян.

Темы: ПутинУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Судно, потерпевшее бедствие в Черном море, взяли на буксир – ГПСУ

Коронавирус в Украине: около 700 новых случаев, более тысячи выздоровлений

Главные новости пятницы и ночи: Лукашенко о границе, "парад на каблуках", дело Гонгадзе

США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Все новости...
Путин
Лукашенко поддержал Путина: Украинцы – братский народ, и мы будем вместе
Путин и Лукашенко обсудили санкции и как их преодолеть
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии
Последние новости
10:42
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси
10:36
Довбик перед матчем: Англия – самая сильна сборная мира
10:09
За сутки в Украине привили от COVID 94,5 тысячи человек
09:37
Судно, потерпевшее бедствие в Черном море, взяли на буксир – ГПСУ
09:12
В Украине могут создать службу проверки качества медпомощи
08:43
В РФ заявили, что направили ракетный катер к украинскому судну
08:24
Коронавирус в Украине: около 700 новых случаев, более тысячи выздоровлений
08:12
Оккупанты за сутки 19 раз нарушили "тишину"
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Лукашенко о границе, "парад на каблуках", дело Гонгадзе
07:30
В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек
Все новости...