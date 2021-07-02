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Матч Украина-Англия покажут на самом большом в Европе экране – УАФ

Пятница, 2 июля 2021, 16:10
Фото: Укринформ

В Киеве можно будет бесплатно посмотреть матч 1/4 Евро-2020 между Украиной и Англией на гигантском телевизоре прямо на улице. Организаторы утверждают, что это самый большой экран в Европе.

Источник: Украинская ассоциация футбола в Telegram

Детали: Оборудование установили на Спортивной площади возле метро "Дворец спорта".

Трансляция начнется в субботу, 3 июля, в 19:00, но первым покажут другой матч Евро - между сборными Чехии и Дании.

А уже с 22:00 люди на площади смогут поболеть за украинскую команду.

Как сообщили в Киевском метрополитене, в связи с трансляцией матча Украина - Англия на Спортивной площади работу метро в ночь с 3 на 4 июля продлят на 1 час.

В то же время после окончания игры возможно закрытие на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Предыстория: Сборная Украины впервые в свой истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.

Это уже не первый массовый просмотр футбола на Спортивной площади. 21 июня здесь на большом экране транслировали матч Украина - Австрия.

Украинская правда
Темы: Евро-2020футболКиевтелевидениеУкраина


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