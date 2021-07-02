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Транспортный "Боинг-737" совершил аварийную посадку на воду возле Гонолулу

Пятница, 2 июля 2021, 17:29
Транспортный Боинг-737 совершил аварийную посадку на воду возле Гонолулу

Транспортный самолет "Боинг-737" совершил аварийную посадку в океане возле побережья Гонолулу, но пилоты смогли спастись.

Источник: CNBC News

Детали: Как заявили в Федеральном управлении гражданской авиации, происшествие произошло утром в пятницу из-за неисправности двигателя.

Отмечается, что пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду.

По предварительной информации, береговая охрана спасла двух членов экипажа. Соответствующие органы проведут расследование инцидента.

Украинская правда

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Темы: авиа
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