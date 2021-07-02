Транспортный "Боинг-737" совершил аварийную посадку на воду возле Гонолулу
Пятница, 2 июля 2021, 17:29
Транспортный самолет "Боинг-737" совершил аварийную посадку в океане возле побережья Гонолулу, но пилоты смогли спастись.
Источник: CNBC News
Детали: Как заявили в Федеральном управлении гражданской авиации, происшествие произошло утром в пятницу из-за неисправности двигателя.
Отмечается, что пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду.
По предварительной информации, береговая охрана спасла двух членов экипажа. Соответствующие органы проведут расследование инцидента.
Украинская правда