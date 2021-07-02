Пьяный экс-ГАИшник посадил 11-летнего сына за руль BMW, и тот разбился – СМИ

В четверг ночью, 1 июля, возле Львова произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW 525, за рулем которого был 11-летний мальчик. Отец ребенка, бывший милиционер, вместе с товарищем тоже ехали в этом авто, но выжили.

Источник: ZAXID.NET

Детали: Как сообщили в полиции Львовской области, ДТП произошло около полуночи в селе Рясное-Русское. Ребенок за рулем авто не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец - 35-летний житель села Рясное-Русское, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне BMW находился владелец авто - 23-летний житель того же села.

По информации издания, оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП они получили телесные повреждения средней тяжести и были доставлены в больницу.

Позже из источников в правоохранительных органах стало известно, что отцом, который дал покататься сыну, является бывший капитан милиции и работник ГАИ Львовской области Роман Гануляк.

Также известно, что в 2013 году о нем писали в местных СМИ как о фальсификаторе протоколов. Еще о Гануляке как взяточнике писали на форумах ОО "Дорожный контроль".

По данным ZAXID.NET, в 2015 году капитана милиции Романа Гануляк задержали в помещении управления львовской ГАИ при получении взятки. В тот же день его уволили из органов внутренних дел.

Предыстория: Об этом ДТП стало известно в пятницу утром, однако касательно милицейского прошлого отца тогда информации не было.