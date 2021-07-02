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Оккупанты второй день обстреливают жилой сектор Авдеевки, повреждены дома

Пятница, 2 июля 2021, 17:47

Российско-оккупационные войска второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки - 2 июля боевики совершили 7 обстрелов в этом направлении.

Источник: штаб ООС

Детали: С начала суток 2 июля противник семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов с временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

Во время двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств.

Среди мирных жителей пострадавших нет.

 

Напомним: Из-за обстрела боевиков в Авдеевке 1 июля сгорел дом.

С начала суток 2 июля состоянию на 12:00 зафиксировано десять случаев нарушения "тишины" российско-оккупационными войсками.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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