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ВОЗ призвала проводить тесты на COVID-19 в школах

Пятница, 2 июля 2021, 18:16
ВОЗ призвала проводить тесты на COVID-19 в школах

Чтобы избежать "вредных" последствий дистанционного обучения Всемирная организация здравоохранения призывает проводить в школах тесты на COVID-19.

Источник: региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, AFP

Прямая речь: "Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и избежать закрытия школ.

Мы не можем допустить, чтобы пандемия лишала детей возможности их образования и развития".

Детали: Он добавил, что закрытие школ, "как мы видели, оказывает такое пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".

По мнению агентств ООН, закрытие школ "должно рассматриваться только как крайняя мера".

Раньше скрининг в школах рекомендовался только в том случае, если был выявлен сплеск случаев коронавируса, но теперь ВОЗ считает, что полимеразная цепная реакция (ПЦР) или экспресс-тесты на антигены должны проводиться даже при отсутствии симптомов среди учащихся и сотрудников.

Украинская правда

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Темы: здравоохранениеCovid-2019коронавирусдети
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