Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВОЗ призвала проводить тесты на COVID-19 в школах

Пятница, 2 июля 2021, 18:16

Чтобы избежать "вредных" последствий дистанционного обучения Всемирная организация здравоохранения призывает проводить в школах тесты на COVID-19.

Источник: региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, AFP

Прямая речь: "Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и избежать закрытия школ.

Мы не можем допустить, чтобы пандемия лишала детей возможности их образования и развития".

Детали: Он добавил, что закрытие школ, "как мы видели, оказывает такое пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".

По мнению агентств ООН, закрытие школ "должно рассматриваться только как крайняя мера".

Раньше скрининг в школах рекомендовался только в том случае, если был выявлен сплеск случаев коронавируса, но теперь ВОЗ считает, что полимеразная цепная реакция (ПЦР) или экспресс-тесты на антигены должны проводиться даже при отсутствии симптомов среди учащихся и сотрудников.

Украинская правда
Темы: здравоохранениеCovid-2019коронавирусдети


powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

видеоНа нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар

Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов

Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки

Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти

Все новости...
здравоохранение
ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса
Сфера здравоохранения быстрее всего выросла по доходам с 2010 года в Украине - исследование
Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19
Последние новости
04:33
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"
03:35
Белый дом: США выведут свои войска из Афганистана до конца августа
02:40
Количество погибших в обвале у Майами достигло 22
01:50
СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний
01:16
видеоНа нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар
00:40
В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо
23:56
Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами
23:51
Штамм "Дельта" обнаружили почти 100 странах
23:14
Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов
22:30
Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки
Все новости...