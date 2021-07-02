Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шевченко показал сборную Украины в Риме перед матчем 1/4 Евро

Пятница, 2 июля 2021, 18:19
Шевченко показал сборную Украины в Риме перед матчем 1/4 Евро

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обнародовал фото из Рима, где 3 июля в четвертьфинале Евро-2020 его подопечные будут противостоять сборной Англии.

Источник: Шевченко в соцсетях

Детали: В своем Instagram тренер "желто-синих" выложил несколько фото из столицы Италии.

Шевченко разместил также подпись к фото на итальянском и английском языке: "Счастлив вернуться в Рим и сыграть четвертьфинал на стадионе "Олимпико"... Это будет прекрасная эмоция".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Напомним: 3 июля в 22.00 по киевскому времени в матче 1/4 финала Евро-2020 национальная сборная Украины встретится с командой Англии.

Прессконференции с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока команды Александра Зинченко начнется в Риме в 17.45 по местному времени (18.45 по Киеву). Ее будет транслировать официальный YouTube-канал УАФ.

Предигровая тренировка украинской команды начнется в 18.30 (19.30 мск) на "Стадио Олимпико" и будет открытой для журналистов в течение 15-ти минут.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евро-2020футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Евро-2020
УЕФА назвал гол нападающего сборной Чехии лучшим на Евро-2020
Гол Ярмоленко вошел в лучшие на Евро-2020
Финал Евро-2020: в Лондоне 19 полицейских пострадали в ходе столкновений с болельщиками
Последние новости
03:50
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: