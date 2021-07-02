Шевченко показал сборную Украины в Риме перед матчем 1/4 Евро

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обнародовал фото из Рима, где 3 июля в четвертьфинале Евро-2020 его подопечные будут противостоять сборной Англии.

Источник: Шевченко в соцсетях

Детали: В своем Instagram тренер "желто-синих" выложил несколько фото из столицы Италии.

Шевченко разместил также подпись к фото на итальянском и английском языке: "Счастлив вернуться в Рим и сыграть четвертьфинал на стадионе "Олимпико"... Это будет прекрасная эмоция".

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Напомним: 3 июля в 22.00 по киевскому времени в матче 1/4 финала Евро-2020 национальная сборная Украины встретится с командой Англии.

Прессконференции с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока команды Александра Зинченко начнется в Риме в 17.45 по местному времени (18.45 по Киеву). Ее будет транслировать официальный YouTube-канал УАФ.

Предигровая тренировка украинской команды начнется в 18.30 (19.30 мск) на "Стадио Олимпико" и будет открытой для журналистов в течение 15-ти минут.