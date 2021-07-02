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Словакия продала обратно в Россию вакцину "Спутник V"

Пятница, 2 июля 2021, 20:52

Министерство здравоохранения Словакии продало российской стороне 160 000 доз вакцин "Спутник V", которые были закуплены у Москвы весной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Контракт на продажу вакцин был опубликован в центральном реестре контрактов. Речь идет о 80 000 первых доз и 80 000 вторых доз. "Вакцины уже находятся за пределами Словакии", - подтвердило Министерство здравоохранения.

Словакия имеет на складе российские вакцины только для тех, кто ждет первой или второй дозы. В целом "Спутник V" получили 10 500 человек. 8000 людей все еще ждут вакцину. "Нам остаются вакцины для вакцинации граждан, подавших заявку на вакцинацию", - сказала пресс-секретарь министерства Зузана Елиашова.

Зарегистрироваться на "Спутник V" можно было только до 30 июня, с июля люди могут подавать заявки только на зарегистрированные в ЕС вакцины - Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

Российская сторона приобрела вакцины за месяц-два до окончания срока действия и заплатила за них столько же, сколько Словакия. "Российская сторона приобрела их точно по такой же цене, за которую мы их приобрели, - 9,95 долларов за дозу", - сказала Елиашова.

Стоимость транспорта полностью оплатит покупатель - российская компания Human Vaccine, отмечается в контракте. В случае, если россияне не захотят принимать вакцины, если они, например, будут повреждены, Словакии не угрожает штраф, только адекватная компенсация. Получив вакцины Россия больше не сможет их вернуть.

На прошлой неделе правительство Словакии заявляло, что государство может подарить или продать вакцины "Спутник V", которые не нужны.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.

Темы: Спутник VСловакия


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