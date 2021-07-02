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Новости 2 июля: дело Гонгадзе, парад на каблуках

Пятница, 2 июля 2021, 21:16
Новости 2 июля: дело Гонгадзе, парад на каблуках
Фото: Facebook Минобороны

Суд утвердил пожизненное заключение за убийство Гонгадзе, в Раде скандал из-за "каблуков" на параде - актуальные новости 2 июля.

О деле Гонгадзе

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Напомним, что Пукач возглавлял департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел. В 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе. Пукач лично задушил журналиста.

О скандале с каблуками

Группа народных депутатов требуют от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военнослужащих на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина утверждает, что министр обороны Андрей Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках. В Минобороны отмечают, что туфли - обычный атрибут парадной формы.

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Украинская правда
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