Зеленский призывает украинцев снять видео в поддержку сборной
Пятница, 2 июля 2021, 21:42
Президент Владимир Зеленский просит украинский поддержать сборную по футболу на Евро-2020 перед матчем с Англией в Риме.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Устроим перекличку большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе!
Запиши видео, назови себя, свой город или поселок!
Завтра будет играть вся Украина.
Завтра будет болеть вся Украина.
Верю, завтра будет побеждать вся Украина!"
Детали: Президент предлагает поддержать видео хэштегом "40млнПідтримуютьзбірну", "ЗбірнаУкраїни", "ПідтримайЗбірну" та "МиЗбірна".
Напомним:
- Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
Украинская правда