Зеленский призывает украинцев снять видео в поддержку сборной

Президент Владимир Зеленский просит украинский поддержать сборную по футболу на Евро-2020 перед матчем с Англией в Риме.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Устроим перекличку большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе!

Запиши видео, назови себя, свой город или поселок!

Завтра будет играть вся Украина.

Завтра будет болеть вся Украина.

Верю, завтра будет побеждать вся Украина!"

Детали: Президент предлагает поддержать видео хэштегом "40млнПідтримуютьзбірну", "ЗбірнаУкраїни", "ПідтримайЗбірну" та "МиЗбірна".

Напомним: