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Зеленский призывает украинцев снять видео в поддержку сборной

Пятница, 2 июля 2021, 21:42
Зеленский призывает украинцев снять видео в поддержку сборной

Президент Владимир Зеленский просит украинский поддержать сборную по футболу на Евро-2020 перед матчем с Англией в Риме.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Устроим перекличку большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе!

Запиши видео, назови себя, свой город или поселок!

Завтра будет играть вся Украина.

Завтра будет болеть вся Украина.

Верю, завтра будет побеждать вся Украина!"

Детали: Президент предлагает поддержать видео хэштегом "40млнПідтримуютьзбірну", "ЗбірнаУкраїни", "ПідтримайЗбірну" та "МиЗбірна".

Напомним:

  • Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда

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Темы: футболЕвро-2020Зеленский
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