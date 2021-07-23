Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пятница, 23 июля 2021, 00:57

США ввели санкции в отношении виновных в подавлении протестов на Кубе, в частности против министра обороны и подразделения спецназа.

Источник: AFP

Дословно заявление Байдена: "Это только начало - США будут продолжать санкции против лиц, ответственных за подавление кубинского народа".

Детали: Министерство финансов США заявило, что Управление контроля за иностранными активами заморозило активы министра Альваро Лопеса Миер и Специальной национальной бригады (СНБ), подразделения министерства внутренних дел Кубы в связи с нарушениями прав человека, совершенными во время репрессий против протестов на острове на начале июля.

Санкции были введены в соответствии с актом Магнитского, который позволяет президенту США принимать меры против нарушений прав человека и коррупции.

Байден заявил, что его администрация нацелена на Лопеса Миер и СНБ - подразделение спецназа по кличке "Черные береты", поскольку они "разгоняли" тысячи протестующих, которые вышли на улицы против коммунистического правительства.

"Поскольку мы считаем кубинский режим подотчетным, наша поддержка кубинского народа неизменна", - сказал Байден.

Президент США также осудил то, что он считает "массовыми задержаниями и фиктивными процессами", которые использовали для заключения кубинцев.

Куба заявила, что США должны больше сосредотачиваться на репрессиях и жестокости полиции на собственной земле.

"Я отвергаю необоснованные и клеветнические санкции правительства США" против кубинцев, - заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в Twitter.

Санкции замораживают все активы и интересы Лопеса Миер и СНБ в США, а также запрещают любому гражданину США, резиденту или организации вступать с ними в финансовой деятельности.

"Казначейство будет продолжать выполнять санкции, связанные с Кубой, в том числе введены сегодня, чтобы поддержать народ Кубы в его стремлении к демократии и освобождение от кубинского режима", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Предыстория:

  • Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
  • Протесты проходили на фоне нового максимума случаев коронавируса и смертей от болезни, зафиксированного в стране.
  • Социальный гнев обусловлен нехваткой продуктов и лекарств с начала эпидемии, когда Куба находилась под санкциями США.
  • Президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Также он призвал сторонников противостоять "провокациям".

Темы: СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: