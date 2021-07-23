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Пятница, 23 июля 2021, 01:40

Италия вводит обязательный сертификат о прививках Covid с 6 августа, это последняя страна Европы, которая объявила о такой норме.

Источник: ВВС

Детали: Этот шаг позволит людям старше 12 лет, которые получили хотя бы одну прививку, доступ к различным заведениям, включая помещения ресторанов, кинотеатры и спортзалы.

Однако после разногласий в правительственной коалиции пропуск не потребуется для пользования транспортом.

Напомним, коронавирус снова набирает обороты в Италии из-за распространения штамма "Дельта".

За последнюю неделю количество новых случаев удвоилось, в четверг зарегистрировали более 5000 заражений.

Стоит отметить, что около половины итальянцев полностью вакцинированы, но сезон летних каникул несколько замедляет вакцинацию.

Италия подтвердила более 4,3 миллиона инфекций с начала пандемии, в стране зафиксировали 128 000 смертей от Covid.

Премьер-министр Италии Марио Драги осудил правых политиков, которые отговорили молодых людей от вакцинации.

По его словам, это был "призыв людей умереть".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякоронавирусвакцинация
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