Италия вводит обязательный сертификат о прививках Covid с 6 августа, это последняя страна Европы, которая объявила о такой норме.

Источник: ВВС

Детали: Этот шаг позволит людям старше 12 лет, которые получили хотя бы одну прививку, доступ к различным заведениям, включая помещения ресторанов, кинотеатры и спортзалы.

Однако после разногласий в правительственной коалиции пропуск не потребуется для пользования транспортом.

Напомним, коронавирус снова набирает обороты в Италии из-за распространения штамма "Дельта".

За последнюю неделю количество новых случаев удвоилось, в четверг зарегистрировали более 5000 заражений.

Стоит отметить, что около половины итальянцев полностью вакцинированы, но сезон летних каникул несколько замедляет вакцинацию.

Италия подтвердила более 4,3 миллиона инфекций с начала пандемии, в стране зафиксировали 128 000 смертей от Covid.

Премьер-министр Италии Марио Драги осудил правых политиков, которые отговорили молодых людей от вакцинации.

По его словам, это был "призыв людей умереть".