Украинцы Костевич и Омельчук поборются за "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук бороться за бронзу Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Источник: Sport.ua

Детали: Украинцы заняли третье место в квалификации и вышли к бронзовому финалу.

В первой квалификации Костевич и Омельчук набрали 580 очков, заняли четвертое место и прошли во второй раунд.

Во второй квалификации украинцы набрали 386 очков и вышли к бронзовому финалу, где встретятся с парой из Сербии – Зорана Арунович/Дамир Микеч.

Отметим, что украинцы набрали равное количество очков с командой РОК (386), но по дополнительным показателям в финале будут представители РОК.

Напомним, что ранее в одиночных соревнованиях Костевич заняла четвертое место в финале стрельбы с 10 м. А Омельчук не смог выйти в финал.

Бронзовый финал стартует в 05:00 по Киеву.