В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо

В Британии количество заражений COVID-19 вариантом "Дельта" выросло в четыре раза менее чем за месяц.

Источник: Independent со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Англии

Детали: Отмечается, что по состоянию 9 июня было зарегистрировано 42 323 случаев, а по состоянию на 30 июня - уже 161 981.

Из 161981 случая 148 538 были зарегистрированы в Англии, 10185 - в Шотландии, 1749 - в Уэльсе и 1509 - в Северной Ирландии.

95% случаев COVID-19 в Великобритании приходится на вариант "Дельта".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория: