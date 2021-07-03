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В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо

Суббота, 3 июля 2021, 00:40
В Британии количество заражений Дельтой менее чем за месяц выросло вчетверо

В Британии количество заражений COVID-19 вариантом "Дельта" выросло в четыре раза менее чем за месяц.

Источник: Independent со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Англии

Детали: Отмечается, что по состоянию 9 июня было зарегистрировано 42 323 случаев, а по состоянию на 30 июня - уже 161 981.

Из 161981 случая 148 538 были зарегистрированы в Англии, 10185 - в Шотландии, 1749 - в Уэльсе и 1509 - в Северной Ирландии.

95% случаев COVID-19 в Великобритании приходится на вариант "Дельта".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
  • По состоянию на 23 июня два случая заражения "Дельтой" зафиксировали в Украине.
  • По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.
  • По состоянию на 2 июля штамм "Дельта" подтвердили в 98 странах.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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